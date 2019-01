Vogeltelweekend van Natuurpunt: wc-rolletjes met pindakaas voor de vogels Sam Vanacker

26 januari 2019

20u11 0 Roeselare Het laatste weekend van januari worden traditioneel in heel Vlaanderen tuinvogels geteld voor het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. In Roeselare zette de natuurvereniging zaterdag de telescopen op aan het Kerselaregoed bij Schiervelde. Voor de geïnteresseerden waren er workshops vetbolletjes maken.

Terwijl de volwassenen in het druilerige weer door de telescopen of verrekijkers tuurden, toonden leden van Natuurpunt Mandelstreke in het zaaltje van het Gildemuziek hoe iedereen zelf voedsel kon maken voor de tuinvogels. “Vooral ‘s winters weten onze tuinvogels dat extra voer te appreciëren”, klinkt het. “Er zijn trouwens heel veel verschillende manieren om vogels te voederen: een parelsnoer van pindanoten, vetbolletjes maken van ossewit, zaden leggen in een voederhuisje of eventueel op een voederplankje strooien... Zo kan je zelfs wc-rolletjes insmeren met pindakaas en door vogelzaad draaien. De vogels kunnen er alleen maar wel bij varen.’