Vogels voeren en beloeren in Kerselaregoed CDR

23 januari 2019

07u09 0

Het laatste weekend van januari is er vogeltelweekend in Vlaanderen. Ook in ’t West-Vlaamse hart wordt er duchtig geteld. Zo bijvoorbeeld in het park Kerselaregoed aan dienstencentrum Schiervelde. Op zaterdag 26 januari kan je er tussen 13.30 en 16.30 uur terecht om vogels te spotten. Leden van Natuurpunt Mandelstreke stellen er hun telescopen op. Het wordt een unieke kans om vogels eens van dichtbij gade te slaan en je kennis over tuinvogels bij te spijkeren. Tijdens een workshop leer je bovendien verschillende manieren om vogels te voederen, gaande van een voederplank, vetbollen tot een parelsnoer van pindanoten. Laat je niet afschrikken door guur winterweer. Bezoekers kunnen zich warmen in de gelegenheidsbar in de muzieklokalen van het Gildemuziek aan de Schierveldestraat 55.