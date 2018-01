Vogels voederen en beloeren 23 januari 2018

Het laatste weekend van januari is er vogeltelweekend in Vlaanderen. Ook in 't West-Vlaamse Hart wordt er duchtig geteld. Zo bijvoorbeeld in de tuin van KIDZ kinderopvang in Beveren. Op zaterdag 27 januari kan je er tussen 13.30 en 16.30 uur terecht om vogels te spotten. Leden van Natuurpunt Mandelstreke stellen er hun telescopen op. Een unieke kans om vogels eens van dichtbij gade te slaan en je kennis over tuinvogels bij te spijkeren. Vooral 's winters kunnen de vogels wel wat extra voeder appreciëren. Tijdens een workshop leer je verschillende manieren om vogels te voederen, gaande van een voederplank, vetbollen tot een parelsnoer van pindanoten. Voor de kleinsten zijn er plaatjes van de meest voorkomende tuinvogels om in te kleuren. En er zijn ook prijzen te winnen door deel te nemen aan een kleine wandellus in het nabijgelegen Pastoorsbos. Laat je niet afschrikken door guur winterweer. Voor de bezoekers is er warme chocomelk en jenever voorzien. (CDR)