Voettocht met ezel levert 5.500 euro op voor vzw D.O.G.B.O.- DOGBO CDR

24 december 2018

Na vijf dagen stappen zijn Piet en Loes, vader en dochter, Ternest samen met hun ezel Black Berry gearriveerd in domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Ze ondernamen de tocht ten voordele van de vzw D.O.G.B.O.- DOGBO waar Piet medeoprichter van is. Die vzw steunt op haar beurt twee vzw’s in Dogbo, de Beninese stad waar Roeselare een stedenband mee heeft: ‘De tuin van Toyo’ en ‘Péjes’.‘De Tuin van Toyo’ biedt mensen met een verstandelijke beperking een veilig onderkomen en verzorging. ‘Péjes’ biedt de jonge meisjes opvang en leidt ze op tot naaister of kapster. De tocht van Roeselare naar Wachtebeke verliep niet volledig vlekkeloos. Plots merkten Piet en Loes op dat Black Berry mankte en onderzoek door een dierenarts wees uit dat de ezel kampte met een steentje in de hoef. Er werd een dagje rust voorgeschreven, maar Black Berry was vandaag weer in topvorm om de laatste kilometers te stappen. De tocht van om en bij 70 kilometer leverde dankzij sponsoring 5.500 euro op voor de vzw D.O.G.B.O.- DOGBO.