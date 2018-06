Voetganger gegrepen door vrachtwagen in Rumbeke HA

25 juni 2018

17u43

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Roeselare Een voetganger is deze namiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding op de Rijksweg (N36) in Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen.

De vrachtwagen reed in de richting van Hooglede en raakte de voetganger tussen het kruispunt met de Meensesteenweg en dat met de Moorseelsesteenweg. De omstandigheden van de aanrijding zijn nog onduidelijk, mogelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht en is nog steeds kritiek.

De N36 is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Bestuurders kunnen omrijden via de Moorseelsesteenweg, maar moeten op alle omliggende wegen rekening houden met file.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Ongeval op de #N36 Rijksweg te Roeselare. Tussen de kruispunten met de Moorseelsesteenweg en Meensesteenweg is de baan in beide richtingen versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link