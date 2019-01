VMS wil 20.000 kilometer stappen en fietsen voor het klimaat CDR

25 januari 2019

In tijden van klimaatmarsen en -spijbelaars doet ook de Vrije Middelbare School (CMS) haar duit in het zakje. Ze engageren zich voor de actie ‘de klimaatflandriens’ van de Dikketruiendag en trekken resoluut de kaart van de fiets, ook in de winter. “Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer, is er nog minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op vooruit”, klinkt het. “Concreet betekent dit dat we voor 12 februari met z’n allen 20.000 km bij elkaar fietsen en/of wandelen naar school. Alle leerlingen krijgen een kaart waarop het aantal kilometers dat ze gefietst en/of gewandeld hebben van thuis naar school en terug kunnen noteren. We starten onze uitdaging op maandag 28 januari en proberen tot en met vrijdag 8 februari te voet of met de fiets naar school te komen. Op Dikketruiendag,12 februari, verkondigen we hoeveel kilometers de VMS-klimaatflandriens in de kuiten hebben. We zijn benieuwd of we de doelstelling zullen halen. Ronden we de kaap van de 20.000 kilometer, dan komen onze directeurs een week lang met de fiets naar school.” Traditiegetrouw zet de school op Dikketruiendag straks ook de verwarming wat lager zetten en draagt iedereen een lekker warme, dikke trui.