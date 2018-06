VMS mag naar WK volleybal voor scholen 05 juni 2018

Een team leerlingen en leerkrachten van de VMS is deze week in Tsjechië voor het WK volleybal voor scholen. "De volleyteams van onze school zijn door Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) geselecteerd om als enige ons land te vertegenwoordigen op het ISF World Schools Championship 2018", vertellen directeurs Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo. "Dit WK volleybal voor scholen vindt tot 10 juni plaats in Brno in Tsjechië. We zijn bijzonder trots dat we dit mogen doen. Voor onze leerlingen en leerkrachten is het de beloning voor de vele inzet tijdens de naschoolse sport. SVS selecteerde de VMS op basis van de goede prestaties in de schoolsport. Zo wonnen onze cadetten vorig jaar de Kardinaalsbeker en werden de miniemen jongens provinciaal kampioen. In het schooljaar daarvoor won de VMS drie Kardinaalsbekers met de miniemen jongens, de miniemen meisjes en de cadetten. De cadetten werden dat schooljaar ook Vlaams kampioen volleybal. Het is duidelijk dat dit grote sportevenement voor onze 24 leerlingen en 7 begeleiders een onvergetelijke ervaring wordt."





Er nemen 32 landen deel aan het WK. Bij de jongens neemt België het in de poules op tegen Turkije en Chinees Taipei. De meisjes strijden in hun groep tegen Turkije, Bulgarije en Luxemburg. Meer op www.vms-wkvolleybal.be. (CDR)