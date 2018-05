VMS is 'Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen' 31 mei 2018

Met onder meer het fietsen van een knelpuntenroute, een investering in spaakreflectoren, fietslichtcontroles door de politie ... zette de VMS dit schooljaar bijzonder sterk in op verkeersveiligheid. Gouverneur Carl Decaluwé kwam zelf bekendmaken dat de VMS zich de 'Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen' mag noemen. "Jullie project trok onmiddellijk de aandacht van de jury. Het toont veel enthousiasme, komt uit de buik en jullie hebben enorm veel gerealiseerd", zegt hij. Schepen van mobiliteit Griet Coppé (CD&V) nodigde de leerlingen prompt uit op het stadhuis. De VMS krijgt niet alleen de titel en een beker, maar mag ook 500 euro investeren in toekomstige verkeersprojecten en wint 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde. Alle leerlingen kregen bovendien een smoothie, een set fietslichtjes en konden kennismaken met de tuimelwagen van politiezone Riho... (CDR/