VMS huldigt drie oud-leerlingen met een Anker CDR

09 december 2018

15u16 1

De Oud-leerlingenbond van de Vrije Middelbare School (VMS) bedacht opnieuw drie oud-leerlingen met een Anker, een teken van erkentelijkheid en waardering voor hun prestaties en inzet in onze samenleving. Het eerste Anker ging dit jaar naar Bart Vandenbroucke, oud-leerling van het uitgangsjaar 1989. Bart werkt op vandaag als Directeur Ondersteunende Diensten bij Stad Roeselare. Tot voor enkele jaren was hij directeur van CREO Roeselare. Stijn Joye studeerde op zijn beurt in 1999 af aan de VMS en is tegenwoordig Professor doctor verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Als derde werd ook wijlen Frederik Depaepe gehuldigd met een anker. Hij liep school aan de VMS tot in 1998, was er leraar en bestuurslid van de Oud-leerlingenbond. Frederik overleed onverwachts in december 2017. Zijn echtgenote en ouders namen zijn Anker in ontvangst.