Vluchtheuvel opgestoken door warmte 04 augustus 2018

De vluchtheuvel aan de verkeerslichten in de Guido Gezellelaan is door de aanhoudende warmte naar boven gekomen op het rijvak voor wie van Rumbeke richting Roeselare rijdt. Plaatselijk is de vluchtheuvel afgezet met nadars. Het verkeer moet afwisselend over één rijvak. (CDR)