Vliegtuigbom gevonden bij uitbreidingswerken Barias CDR

22 februari 2019

Langs de Veldbosstraat is gisteren een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Dit tijdens graafwerken op het terrein waar Barias, specialist in manueel en automatisch verpakken van diepgevroren en gekoelde voedingsproducten, een extra opslagruimte om vlotter te kunnen laden realiseert. “Tijdens de graafwerken stootte één van de kraanmannen gisterenochtend plots op een groot stuk metaal”, vertelt Elien Cools van Barias. “Hij is voorzichtig uitgestapt en haalde vervolgens manueel de bom, die meer dan 30 kilo woog, boven. Vervolgens kon hij deze voorzichtig verwijderen.” De politie werd onmiddellijk opgeroepen. Zij kwamen ter plaatse en deden de nodige vaststellingen. “Maar evacuatie was niet nodig”, weet Elien. “De politie heeft Dovo ingelicht waarna de bom, die nog intact was, ontmanteld en meegenomen werd om gecontroleerd te laten ontploffen. Het terrein werd terug vrijgegeven en iedereen kon terug aan het werk. Volgens Dovo ging het om een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens verhalen van buurtbewoners blijkt dat het terrein waar Barias actief is mogelijks vroeger een vliegveld was dat door de Duitse geallieerden bestookt werd.”