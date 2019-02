Vlaamse subsidies voor KOERS CDR

14 februari 2019

KOERS. Museum van de Wielersport is één van de projecten cultureel erfgoed die financieel ondersteund worden door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) . In totaal verdeelt de minister 798.000 euro. KOERS mag rekenen op 89.000 euro. Dit voor ‘Museum in de Living’. Dit project tracht het wielererfgoed virtueel in de woonkamer te brengen door wat er tijdens een wielerwedstrijd op tv te zien is, te linken aan relevante collectiestukken in het museum.