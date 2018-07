Vlaamse steun voor lokale hotels 19 juli 2018

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in West-Vlaanderen. In totaal gaat er 670.294 euro naar 34 West-Vlaamse logiesuitbaters. Weyts focust gericht op structurele verbeteringen, zoals volledig toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen en de aanleg van camperplaatsen. In de Mandelstreek kunnen twee Roeselaarse hotels rekenen op Vlaamse centen. Het Park Hotel, dat momenteel volop bezig is met uitbreidingswerken, krijgt 20.708 euro, De Bonte Os Hotel & Tower 1.813 euro. (CDR)