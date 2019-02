Vlaamse Kruis organiseert cursus eerste hulp CDR

25 februari 2019

Het Vlaamse Kruisvzw start op vrijdag 15 maart een EHBO-cursus voor volwassenen in hun lokaallangs de Klokkeputstraat 159. In zes lessen, telkens op vrijdagavond van 19.30 tot 22.15 uur, worden de basisprincipes van EHBO aangeleerd. Ervaren lesgevers maken je wegwijs in de eerste hulp. Beknopte theorie wordt geïllustreerd door simulaties en boeiende praktijkvoorbeelden. Onder meer wondverzorging, verbanden, reanimatie, verstikking en letsels van het bewegingsstelsel komen aan bod. Na afloop krijgen de cursisten een getuigschrift basis-EHBO. Wie deze basismodule met succes beëindigt, kan zich verder bekwamen in een vervolgmodule van acht lessen. De thema’s uit de basismodule worden verder uitgediept en er komen meer gespecialiseerde onderwerpen zoals reanimatie van baby’s of gebruik van automatische defibrillatietoestellen aan bod. De cursisten leren ook werken met de moderne hulpmiddelen die in onze ziekenwagens aanwezig zijn.

Inschrijven voor de cursus kost 40 euro. Daarin zijn cursus, oefenmateriaal, verzekering en lidmaatschap voor één jaar inbegrepen. Bovendien kan men nadien gratis instappen in de vervolgcursus. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0494/89.63.12 of roeselare@hvk.be voor meer info of om zich in te schrijven.