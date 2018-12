Vlaamse centen voor energiebesparende renovatieprojecten aan schoolgebouwen CDR

21 december 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 1,8 miljoen euro in 14 energiebesparende projecten in schoolgebouwen in het basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen. De projecten verlagen de CO2-uitstoot. “Het onderwijs heeft met zijn vele gebouwen een groot potentieel om energie te besparen en dus ook de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Deze legislatuur loopt er een zeer grote inhaalbeweging in scholenbouw. Er worden honderden nieuwe scholen gebouwd en bestaande gebouwen worden grondig gerenoveerd. Toch bestaan er nog een pak verouderde schoolgebouwen die vaak veel energie verbruiken. Door klimaatvriendelijke investeringen voorrang te geven, investeren we sneller in het duurzamer maken van ons onderwijspatrimonium. Dat is niet alleen goed voor de scholen dankzij de lagere energiekosten, maar vooral ook voor het milieu”, aldus de minister. Ook in onze regio mogen enkele scholen rekenen op Vlaamse centen. In de Vrije Basisschool voor Buitengewoon onderwijs Sint-Idesbald in Roeselare wordt de verwarming vernieuwd. De kostprijs hiervan bedraagt 248.452,18 euro, maar men mag rekenen op een subsidie van 188.211,67 euro. De Marialoopschool in Meulebeke maakt werk van het isoleren van haar gebouwen en moet hiervoor rekenen op een factuur van 87.296,56 euro. 71 251,45 euro ervan wordt echter gesubsidieerd. Vrije Basisschool Sint‐Jan in Ledegem tot slot werkt zowel aan de verwarming als de isolatie. Zij mogen rekenen op een subsidie van 100.920,17 euro op een totaalfactuur van 123.647,13 euro.