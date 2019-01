Vlaamse centen voor 'De tuin van eten. Groenten in de vitrine' CDR

Met het project ‘De tuin van eten. Groenten in de vitrine’ rijft ARhus in samenwerking met Erfgoedcel TERF, RESOC MWVL, Roeselare/Izegem, het CAG, het OC Roeselare en vzw Vol-Au-Vent een subsidie van 22.500 euro binnen. Die wordt verleend door Vlaams cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling. Het project kadert in de Week van de Smaak 2019, met als rode draad ‘Voeding & kunst/multiculturaliteit’. Tijdens de Week van de Smaak in het najaar zal je twee pop-up tours kunnen volgen in de stadskernen van Roeselare (groenteverwerking) en Izegem (van aardappel tot friet). De tours focussen op vier schakels: de landbouw van vroeger, de hedendaagse landbouw, het verwerkingsproces en consumptie. Elke schakel wordt naar jong en oud met zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels vertaald en vanuit verschillende beleidsdomeinen benaderd.