Vlaams Belang wil stadspark 's nachts dicht in strijd tegen overlast

22 januari 2019

Als het van het Vlaams Belang afhangt dan wordt er een nachtelijk betredingsverbod voor het stadspark ingevoerd. “Dit omwille van veiligheidsoverwegingen, orde en netheid en volksgezondheid”, aldus gemeenteraadslid Peter Claeys. “Het is geen geheim dat drugs, geweld en overlast regelmatig aanwezig zijn in ons stadspark. We vragen geen dure sloten, deuren of poorten maar het inschrijven van een sluitingsuur in het politiereglement en het uithangen ervan aan alle ingangen van het park. Zo kan iedereen die na het sluitingsuur, tussen 22 en 6 uur, nog in het park aangetroffen wordt, beboet worden. Los van al dan niet strafbare feiten die hij of zij er zou plegen. We willen dit betredingsverbod ook gecombineerd zien met een grotere aanwezigheid van politie in het park overdag.” De andere oppositiepartijen N-VA en Groen zijn geen voorstander van het voorstel. “Dit is niet het middel om de problemen op te lossen”, oordeelt Brecht Vermeulen (N-VA). “22 uur is trouwens veel te vroeg in de zomermaanden. Het stadspark verdient een globale aanpak met onder meer ook camerabewaking.” “Wij zijn wel voorstander van politiepatrouilles, maar er moet ook sterk ingezet worden op en drugsbeleid”, aldus Filiep Bouckenooghe (Groen). “De drugsproblematiek in het park oplossen door het te sluiten is een te eenvoudige redenering.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) meldt dat er vorig jaar in het stadspark amper vier feiten na 22 uur werden vastgesteld door de politie. “Afgelopen jaar werden er onder meer al oude tuinhuisjes weggehaald. Dit met effect”, zegt hij. “We willen de politie de situatie eerst grondig laten analyseren. Vervolgens kunnen ze gegrond advies geven over eventuele maatregelen.”