Vlaams Belang stelt aanwezigheid cannabisshop De Farmerie in Ooststraat in vraag: “Zolang wat men doet binnen het kader van de wet valt, kan je er weinig aan doen” CDR

26 maart 2019

08u17 0

Oppositiepartij Vlaams Belang zet vraagtekens bij de aanwezigheid van cannabisshop De Farmerie in de Ooststraat. “Waarom per se in onze stad? En waarom pal in het winkelcentrum”, vraagt raadslid Filip Deforche zich af. “Het is een feit dat de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid samen met de politiezone Riho een scherpe controle hebben uitgevoerd en daarbij verschillende inbreuken vaststelden. Welke mogelijke gevolgen trekt de stad uit deze zaak? Is het aangewezen om dergelijke winkels, waar maatschappelijk géén draagvlak voor bestaat, toe te laten in ons winkelcentrum? Is er al zicht op het verdere verloop van de procedure? Waar staan we vandaag? Zijn er naast de medicinale drugs bijvoorbeeld ook gewone drugs aangetroffen?” Burgemeester Kris Declercq laat weten dat er een dergelijke cannabidiolwinkel, waar er minder dan 0,2% THC in de producten zit, juridisch in een grijze zone zit. “We hebben zelf weinig instrumenten in die kwestie. Men moet niet aangeven zo’n winkel te openen en toen ik het nieuws vernam, heb ik direct contact opgenomen met de politie om uit te zoeken of dit legaal was. Ik contacteerde ook belendende steden met zo’n handelszaken en de VVSG heeft ons aangeraden het parket en de politie te contacteren. Dat heeft geleid tot de bewuste actie. Over concrete vaststellingen heb ik gen info en zolang er geen advies is van de politie zitten we wat geblokkeerd. We volgen alles nauw op maar zolang wat men doet binnen het kader van de wet valt, kan je er weinig aan doen.”