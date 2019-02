Vlaams Belang niet opgezet met komst halalsupermarkt naar Stationsplein CDR

26 februari 2019

Oppositiepartij Vlaams Belang is bezorgd over de komst van halalsupermarkt Asalam naar het Stationsplein. “Volgens sommigen is de opening van de halalsupermarkt hét voorbeeld van integratie in Roeselare. Ik hoor hen al zeggen dat de nieuwkomers ons economisch weefsel versterken en bruggen slaan”, aldus raadslid Filip Deforche. “Maar we, en steeds meer burgers trouwens, weten wel beter. Dit is een sluipende, verdere islamisering, een nieuwe aanzet tot een parallelle maatschappij binnen onze Roeselaarse samenleving.” Deforche vroeg tijdens de gemeenteraad of het stadsbestuur een beleidsvisie heeft over de komst van steeds meer buitenlandse en islamitische winkels. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert kort: “Op 14 november 2018 is er bij de dienst economie een vraag binnengelopen om een supermarkt te openen. Die werd behandeld en alle wettelijke bepalingen zijn gevolgd. De supermarkt is gevestigd in een pand dat daartoe bestemd is.”