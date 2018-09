Vlaams Belang mikt weer op zes zetels 06 september 2018

02u28 0 Roeselare Vlaams Belang Roeselare heeft gisteren de volledige lijst bekend gemaakt. Lijsttrekker wordt Immanuel De Reuse, gevolgd door respectievelijk Tina Feys en Cyriel Ameye.

Filip Deforche duwt de lijst. Net iets meer dan de helft van de 39 kandidaten zijn nieuwe gezichten. "We kiezen voor een gestage vernieuwing, zonder afbreuk te doen aan de mensen die ons al jaren trouw zijn", aldus De Reuse. Vlaams Belang hoopt dubbel zoveel zetels te halen in vergelijking met 2012. "Sinds 1994 zijn we een vaste waarde in de gemeenteraad. We gingen van een naar drie zetels, daarna naar zes. Al kenden we in 2012 een spijtige terugval naar drie. De problemen die onze partij aankaart, zijn er echter nog steeds. Denk aan de vervreemding, de onveiligheid en de mobiliteitsproblemen. We zijn ervan overtuigd dat we deze keer weer een mooie sprong voorwaarts zullen maken. We rekenen op vijf of zes zetels." (SVR)