Vlaams Belang bezorgd over toename aantal allochtonen CDR

26 februari 2019

Vlaams Belang is onthutst over het jaarverslag 2018 van de dienst burgerzaken. “We vernamen al in het nieuws dat de Antwerpse bevolking voor het eerst uit een minderheid van autochtone Vlamingen bestaat. Waar het Vlaams Belang al jaren voor waarschuwde is ondertussen de harde realiteit geworden. Maar ook in Roeselare is er een nieuwe verontrustende trend waar te nemen”, zegt fractieleider Immanuel De Reuse. “Uit het nieuwe jaarverslag van de dienst burgerzaken 2018 leren we dat er vorig jaar in onze stad meer nieuwe vreemdelingen (in reële cijfers) zijn bijgekomen dan dat er een bevolkingsgroei is. Er is in 2018 een bevolkingstoename in onze stad van 575 mensen terwijl het aantal vreemdelingen steeg met 597. Als je dat cijfer naast de stijging van het aantal vreemdelingen die de laatste 10 jaar in onze stad kwam wonen legt, spreken we van een verontrustende trend. We constateren een stijging van 4.128 allochtonen of een stijging van 254%. Dat onze stad een aantrekkingspool is voor heel wat vreemdelingen in onze regio is duidelijk. Er komen steeds meer winkels die zich specifiek wenden tot deze bevolkingsgroep en als kers op de taart ijvert men verder voor de inplanting van een grote moskee voor Roeselare en omgeving in Krottegem. Wij eisen dan ook een immigratiestop. Voor ons moet Roeselare de Vlaamse, veilige, herkenbare stad blijven!”