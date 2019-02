Vives viert 60e verjaardag opleiding verpleegkunde: “De nood aan verpleegkundigen van toen is er op vandaag ook” Charlotte Degezelle

21 februari 2019

15u26 0 Roeselare De bacheloropleiding verpleegkunde van Hogeschool Vives campus Roeselare, in de volksmond de verpleegsterschool en op vandaag goed voor dik 400 studenten, viert z’n 60-jarig bestaan. Net nu staan ze op een kruispunt. De opleiding is vierjarig geworden en straks nemen ze afscheid van naaste buur AZ Delta campus Wilgenstraat. Maar die ziekenhuisverhuis brengt ook opportuniteiten met zich mee.

De opleiding verpleegkunde van Vives campus Roeselare gaat terug tot 1959. Toen startte de eerste opleiding tot A1 verpleegster. “Maar eigenlijk startte alles al tien jaar eerder”, verklapt Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur bij Vives. “In 1949 startten de zusters van de Jacht met een opleiding omdat er nood was aan zorgverleners. 3 oktober 1949 was de eerste schooldag. Toen sprak men over de ‘verpleegsterschool van het Heilig Hart’. Opmerkelijk was dat er van de bisschop geen West-Vlaamse meisjes mochten gerekruteerd worden omdat er al verpleegsterscholen waren in Brugge en Kortrijk. De zusters hadden een netwerk van kloosters en de studenten kwamen dan ook vanuit heel Vlaanderen. De meisjes die hier kwamen studeren kregen gratis kost en inwoon. Net daardoor staan wij op vandaag gekend voor ons goed uitgebouwd peda.” In 1958 ging de eigenlijke A1-opleiding van start en werd ook het gebouw langs de Wilgenstraat, waar de campus nog steeds gevestigd is, in gebruik genomen.

In een periode van 60 jaar is er enorm veel verandert. De zusters verdwenen van het voorplan, docenten en studenten kregen steeds meer inspraak in het beleid, vanaf de jaren ’70 werden de eerste mannelijke studenten verwelkomd, de digitalisering deed z’n intrede, er waren fusies en naamsveranderingen,… Maar ook nu, net in het jubileumjaar, dienen zich enkele ingrijpende wijzigingen en vernieuwingen aan. “Toen de opleiding in 1959 startte, waren er verschillende keuzetrajecten: ziekenhuisverpleegkunde, kinderverpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde en sociale verpleegkunde”, weet Boucquez. “Alle opleidingen duurden drie jaar, enkel sociale verpleegkunde was een opleiding van vier jaar. Door een Europese beslissing verdwijnen deze keuzemogelijkheden. Bovendien wordt de bachelor verpleegkunde een vierjarige opleiding. We gaan dus totaal nieuwe verpleegkundigen opleiden. De eerste lichting studeert volgend jaar af en het werkveld heeft hoge verwachtingen.” “Wij zijn alvast heel blij dat de langere opleiding niet afschrikt”, pikt Dieter Maes, opleidingshoofd verpleegkunde, in. “Het triggert daarentegen zelfs sterkere studenten. Het lijkt alsof de opleiding plots meer body heeft.” En daar is men bij Vives alleen maar blij om. “De zorgsector schreeuwt echt om goeie krachten. De nood is zeer groot. Dat is echt de rode draad doorheen ons 60-jarige verhaal.”

Andere grote aanpassing wordt het afscheid van hun trouwe buur AZ Delta campus Wilgenstraat, het vroegere H. Hartziekenhuis, die eind dit jaar naar de nieuwe campus in Rumbeke verhuist. “Er is altijd een heel goeie samenwerking geweest. Onze studenten gaan er op stage, hun verpleegkundigen volgen trainingen bij ons,… De situatie verandert straks met de verhuis, maar de samenwerking blijft. We zijn nu al volop aan het bekijken wie in wat investeert. Bovendien zullen we straks centraal tussen de nieuwbouwcampus en de stadscampus liggen”, aldus de studiegebieddirecteur.” De verhuis van het ziekenhuis brengt ook kansen met zich mee. Sowieso opent binnenkort het gloednieuwe zorg-ethisch lab. Daarin kunnen zowel studenten als zorginstellingen en andere bedrijven zich onderwijzen in het ethisch correct behandelen van patiënten. Maar door het vertrek van het ziekenhuis kan Vives campus Roeselare nog verdere plannen maken. “Het is de bedoeling om de campus verder uit te bouwen tot een fijne plek om te studeren en te werken voor onze studenten en docenten”, zegt Maes. “We denken aan meer groen, meer ontspanningsruimte, extra parking, meer ruimte om samen te werken,… Echt een campus op maat van de studenten van vandaag.”

Vives organiseert opencampusdagen op zaterdag 16 maart en zondag 17 maart 2019. Meer op www.vives.be.