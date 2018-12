Vives-studenten ontwikkelen lactosevrije kaaskroketten CDR

17 december 2018

Zeven studenten van Hogeschool Vives campus Roeselare ontwikkelden zopas lactosevrije kaaskroketten. Dat deden Ellen Versavel, Willem Derynck, Morgane Maris, Joppe Verhelle, Annelies Holvoet, Emilie Platteeuw en Jolien Vanhoutte in het kader van een Small Business Project van Vlajo. Ze doopten hun bedrijfje ‘LACroquette’, een verwijzing naar ‘lactose’ en het Franse woord ‘croquette’. “We kwamen op het idee doordat twee medestudenten lactose-intolerant zijn en hierdoor beperkt zijn in hun keuze op restaurant”, vertelt Emilie Platteeuw. “We ontwikkelden standaard kaaskroketten en een extra variant met Gandaham. Voor de productie kwamen ze terecht bij Madam Kroket uit Oostende.” De kroketten waren te koop via de Facebookpagina LACroquette, maar zijn ondertussen allemaal uitverkocht. “We kregen veelvuldig te horen dat onze kroket zeer smakelijk is. Nog een pluspunt? Ze is niet veel duurder dan de gewone kaaskroketten. We hopen ons product nu te kunnen verkopen aan iemand die de kroketten op de markt wil brengen”, besluit Emilie.