Vive La Fête viert nationale feestdag 09 juli 2018

Ook dit jaar pakt Roeselare op de nationale feestdag uit met enkele kleppers. Zowel het Stationsplein als de Grote Markt worden op 21 juli ingenomen voor festiviteiten. Het stadsbestuur slaat hiervoor de handen in elkaar met de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (VVVR) . Tussen 9 en 15 uur kun je deelnemen aan de familiewandeling van negen kilometer van de VVVR. Het Stationsplein is tussen 13 en 19 uur het decor voor een volksfeest. Verwacht je aan energieke zumba, een parade van de Field Marshall Haig's Own Pipers, Radio Bingo Live met gratis optredens van Danny Fabry, Hanny D. en Aissa. De namiddag wordt afgesloten door Partyband Senterfold. Om 19 uur kun je afzakken naar de Grote Markt voor een optreden van Cirq'ulation Locale, gevolgd door Vive La Fête. Dj TDB sluit de avond af. (CDR)