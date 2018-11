VISO zamelt geld in voor Rode Neuzen Dag 21 november 2018

VISO grijpt de Rode Neuzen Dag aan om het thema geestelijke gezondheidszorg aan te kaarten bij hun leerlingen. "We praten niet genoeg, vooral niet over onze gevoelens", zegt leerlingenbegeleidster Joke Vanallemeersch. "Ook in school ervaren we dat over emoties spreken niet evident is. Uit een bevraging bleek dat de tweedejaars het laagst scoren op het vlak van welbevinden in school." In het kader van de Rode Neuzen Dag probeert VISO dan ook geld in het laatje te krijgen voor deze doelgroep. "We willen zelf materiaal ontwikkelen om de leerlingen workshops aan te bieden die de weerbaarheid versterken." Om centen bijeen te krijgen organiseerden leerlingen gisteren een verkoop van verse soep, chocolademelk en koffie. (CDR)