VISO biedt vanaf 1 september opleiding Voeding en Horeca aan: “Als voorsmaakje op de hotelschool” Charlotte Degezelle

20 maart 2019

15u49 0 Roeselare Het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (VISO) lanceert op 1 september de studierichting Voeding en Horeca in de eerste graad. “Een opleiding rond voeding is tot nu toe een leemte in het Roeselaarse onderwijs. De opleiding heeft hetzelfde leerplan als in de hotelscholen”, weet directrice Veerle Vanoost.

Jongeren die graag koken, kunnen nergens terecht in de Roeselaarse middelbare scholen. VISO past hier vanaf het schooljaar 2019-2020 een mouw aan. “We willen onze leerlingen zoveel mogelijk keuzes kunnen aanbieden”, vertelt directrice Veerle Vanoost. “Een opleiding rond voeding en horeca is tot nu toe een leemte in het Roeselaarse onderwijslandschap die we graag invullen.”

Hotelscholen

Voeding en Horeca wordt geen volwaardige studierichting die je zes jaar kunt volgen, maar komt alleen in de eerste graad aan bod. “In de eerste graad proef je wat je talenten zijn. We willen met Voeding en Horeca leerlingen laten ontdekken of hun toekomst effectief in die sector ligt. Veel leerlingen, en hun ouders, vinden de stap naar een hotelschool nog te groot op 12-jarige leeftijd. Daarom zijn wij geen concurrentie voor de bestaande hotelscholen, maar een voorsmaakje erop. Na de eerste graad verwijzen we leerlingen die er echt op gebrand zijn met de glimlach naar hen door.”

Inhoud

Tijdens de opleiding Voeding en Horeca in het eerste jaar krijgen de leerlingen, zowel in de A- als de B-stroom, twee specifieke lesuren per week. “Ze leren de producten en technieken kennen en leren gezond en lekker koken. Ze oefenen zich ook in het gastvrij ontvangen van mensen”, legt Vanoost uit. In het tweede jaar wordt Voeding en Horeca een volwaardige basisoptie die goed is voor vijf lesuren per week. Al kunnen leerlingen ook kiezen voor een lightversie van twee lesuren per week. “Koken, bakken, bedienen, communicatieve en sociale vaardigheden met aandacht voor etiquette en gastvrijheid, de verschillen tussen de keuken thuis en de horecakeuken, de werking van een bakkerij en een slagerij, grondstoffen, toestellen,… Het komt allemaal aan bod. Enige verschil is dat de insteek in de B-stroom minder theoretisch en meer ervaringsgericht is.”

Geen zware investeringen

Voor de nieuwe opleiding moet het VISO geen nieuwe leerkrachten in dienst nemen. “We hebben al enkele leerkrachten Voeding in dienst. Sommige van hen hebben zelfs jarenlange ervaring in de horeca. De goesting bij hen is dan ook groot om met Voeding en Horeca te starten. Verder hebben we het geluk dat voor een eerste graad de leskeukens op campus Polenplein en campus Dr. Delbekestraat volstaan. We zullen wel nieuw materiaal, zoals messen, moeten aankopen.”

Hoeveel leerlingen straks voor Voeding en Horeca zullen kiezen, is nog koffiedik kijken. “Maar we verwachten toch dat er veel interesse zal zijn”, besluit Vanoost. Meer info op www.viso-roeselare.be.