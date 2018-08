Vincent Steen dirigeert Roeselaarse Jeugdharmonie 17 augustus 2018

De Roeselaarse Jeugdharmonie, het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek, heeft een nieuwe dirigent. Vincent Steen (25) nam het dirigeerstokje over van Lorenzo Tuytens. Vincent speelt al een tiental jaar klarinet bij Het Gildemuziek en kreeg de liefde van muziek van z'n ouders die beiden professioneel muzikant zijn. "Ik wil elke jeugdmuzikant goed leren kennen en het beste in hem of haar naar boven halen", zegt hij. "Ik ga voor een rijk, gevarieerd aanbod van muziekwerken op de pupiter. Daarnaast wil ik de grote groep verder laten uitgroeien, hoop ik dat iedereen zich muzikaal kan uitleven en dat er verder mooie vriendschappen ontstaan." Nieuwe jeugdmuzikanten kunnen contact opnemen via secretariaat@gildemuziek.be. (CDR)