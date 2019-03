Villa Roslar organiseert 30 huiskamerconcerten CDR

05 maart 2019

De huiskamerconcerten Villa Roslar zijn terug. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart kun je genieten van jazz over klassiek tot roots en van pop over Franse chansons tot rock(abilly) in verschillende Roeselaarse huiskamers of gelijkaardige intieme plekken. In totaal zijn er dertig concerten gepland. De kalender van wie, waar en wanneer optreedt vind je op www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/muziek/villa-roslar-huiskamerconcerten-vanrsl. Via dezelfde pagina kun je je inschrijven voor je favoriete concert. Snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.

Ook van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december organiseert Villa Roslar huiskamerconcerten. Het programma daarvan wordt in het najaar bekendgemaakt.