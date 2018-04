Vikingschool opent nieuwbouw 21 april 2018

02u58 0

Gisteren werd de nieuwe Vikingschool officieel ingehuldigd, 16 jaar nadat toenmalig directeur Francis Devolder hiervoor een bouwdossier indiende.





"De bouw startte in oktober 2015", vertelt Lieve Lema, directeur sinds september 2012. "De bouwwerken verliepen redelijk vlot. Alles werd vernieuwd van de klaslokalen, de speelplaats, het sanitair blok, de opvang/kleutergymzaal, de lerarenkamer tot de fietsenbergplaats en de eetzaal. Er is ook gezorgd voor een veilige toegang aan de Groenestraat." Ondertussen werd ook nog een klein verbouwingsdossier gestart. "Mijn oud bureau werd omgevormd tot een kleuterklas, met aangepast sanitair. En langs de Vikingstraat werd een nieuwe muur en poort geïnstalleerd. De nieuwe kleuterklas wordt vanaf 1 september in gebruik genomen. We zijn bijzonder fier op onze nieuwe, moderne en luchtige school." Tijdens de officiële opening werd op de speelplaats een nieuwe Vikingboot, gesponsord door de ouderraad, gedoopt. Vandaag stelt de school van 13 tot 18 uur de deuren open voor het grote publiek. (CDR)