Vijfvoudig feestje voor vijfde verjaardag Mister Spaghetti CDR

15 maart 2019

07u39 0

Spaghetti- en pastarestaurant Mister Spaghetti bestaat op 21 maart exact vijf jaar. In die periode is Mister Spaghetti gegroeid van een minivestiging met 23 plaatsen naar een grotere vestiging in Roeselare met 50 plaatsen. Maar ondertussen is Mister Spaghetti, het geesteskind van Samuel Van Opdenbosch en Veerle Jacobs ook al te vinden in Aalst, Brugge en Antwerpen en zijn er plannen om dit jaar nog een bijkomende vestiging te openen. De vijfde verjaardag van Mister Spaghetti wordt vijf keer gevierd. Zo wordt wie op de vijfde verjaardag, donderdag 21 maart dus, bij Mister Spaghetti gaat eten, wordt getrakteerd op een aperitief van het huis. Klanten die al over een klantenkaart beschikken krijgen automatisch 50 extra spaarpunten toegekend en de eerste 1.000 mensen die zich inschrijven op de nieuwsbrief krijgen een cadeaubon van vijf euro. Via Facebook en Instagram is een etentje voor 10 personen te winnen en tot slot krijgt wie take away bestelt in de feestweek van 20 tot en met 24 maart een gratis totebag.

