Vijftien jaar rijverbod na achtervolging zonder rijbewijs 30 november 2018

02u22 0

Een 39-jarige automobilist uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van vijftien jaar en een boete van 15.000 euro. Op 3 maart zat Giovanni B. samen met zijn broer in de auto toen de politie hem in Roeselare wou controleren. B. stopte niet maar vluchtte weg. Er volgde een achtervolging door de politie waarbij voorrangsregels en rode verkeerslichten genegeerd werden. Uiteindelijk strandde het vluchtende voertuig na een doortocht door struikgewas tegen een verlichtingspaal en omheining. De wagen bleek niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd. Door een eerdere veroordeling en rijverbod had Giovanni B. ook geen rijbewijs op zak. De broers zaaiden nog even twijfel over wie precies achter het stuur zat, maar uiteindelijk oordeelde de politierechter dat het wel degelijk Giovanni B. was die reed. Als hij na zijn rijverbod nog opnieuw achter het stuur zal willen kruipen, zal hij eerst moeten slagen voor het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven. Giovanni B. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tal van veroordelingen voor drugs en inbraken op.





(LSI)