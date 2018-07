Vijfde Kerselaretreffen pakt uit met rondrit in stervorm 27 juli 2018

Het Kerselaretreffen is op zaterdag 4 augustus aan z'n vijfde editie toe. De eerste editie begon zeven jaar geleden met een oldtimermeeting tijdens de festiviteiten in de wijk Schiervelde, waar een 30-tal oldtimers verzamelden in de Schilderstraat.





"Het Kerselaretreffen is ondertussen uitgegroeid tot een gewaardeerd evenement", vertelt Danny Cracco. "Er werd een rondrit aan het programma toegevoegd en vorig jaar mochten we 75 wagens verwelkomen. Dit jaar pakken we uit met een totaal nieuw concept: een rondrit in stervorm, wat vrij uniek is in de oldtimerwereld. Alle deelnemers worden in vier groepen verdeeld en gaan achtereenvolgens op pad richting de Westhoek, het Houtland of verkennen Roeselare. Na ieder deel komen de wagens terug naar het Kerselaregoed in de Schierveldestraat. Vanaf 14.30 uur zal er een continu op- en afrijden van onze bolides zijn."





Meer info en inschrijven via Kerselaretreffen@gmail.com en facebook.com/kerselaretreffen. (CDR)