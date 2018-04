Vijf maanden cel en boete voor ex-zaakvoerder Damman-Croes 10 april 2018

De voormalige zaakvoerder van de firma Damman-Croes uit Roeselare is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf maanden en een boete van 15.000 euro voor misbruik van vennootschapsgoederen. Na het faillissement van het bedrijf in april 2015 is vastgesteld dat Lode B. (57) voor zo'n 122.000 euro overschreef naar zijn eigen rekening. Dat geld moet hij nu aan de curator terugbetalen.





Andere faillissementsmisdrijven waarvoor hij terechtstond, zoals het onklaar maken van servers, het verduisteren van een betonmenginstallatie of plannen voor andere machines, achtte de rechter niet bewezen. Bij het faillissement verloren zo'n 50 werknemers hun job. Er bleef een put van 14 miljoen euro achter. Lode B. weet zijn vervolging aan een heksenjacht.





"Het faillissement kwam er doordat grote contracten in het buitenland plots afsprongen. Het was wachten op 3 miljoen euro uit Rusland en 26 miljoen euro uit Saoudi-Arabië, maar dat kwam niet", verdedigde hij zich. (LSI)