Vijf jongemannen krijgen tot één jaar effectief voor verkopen wiet 30 januari 2018

Vijf jongemannen uit Roeselare, Izegem, Torhout en Moorslede werden gisteren op de rechtbank veroordeeld voor de verkoop van maar liefst 38 kilogram cannabis in 2015. De spilfiguur werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf waarvan één jaar effectief. Omarsharif S. (20) moet ook een geldboete van 1.200 euro betalen. De politie kwam hen op het spoor via een onderzoek in een ander drugdossier. Op 29 september 2015 viel de politie bij een van hen binnen en vond 156 gram cannabis en cash geld. Twee van hen, Omarsharif S. (20) en Dimitri D. (29) verkochten volgens het openbaar ministerie 38 kilogram cannabis in zes maanden tijd. De beklaagden betwistten allemaal de hoeveelheid van de verkoop. De rechter volgde hen daarin en sprak een verbeurdverklaring uit van 30.000 euro vermogenswinst, een pak minder dan de gevraagde 379.000 euro door het openbaar ministerie.





Allemaal drukten ze hun spijt uit voor de rechter en verklaarden drugvrij te zijn en hun leven op het juist spoor te hebben. Vier van de vijf jongemannen hebben ondertussen vast werk. De andere beklaagden werden veroordeeld tot 18 en 15 maanden gevangenisstraf met uitstel en effectieve geldboetes van 1.200 euro. (AHK)