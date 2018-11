Vijf illegalen in vrachtwagen 28 november 2018

Bij de firma Dematra, langs de Mandelstraat in Roeselare, werden gisterenmorgen vijf Irakese mannen uit een vrachtwagen gehaald. De illegalen werden beschikking van de federale politie. Of ze het land werden uitgewezen, is niet duidelijk. (VHS)