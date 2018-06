Vijf dagen geen scheepvaart op kanaal Roeselare-Leie 09 juni 2018

De scheepvaart op het kanaal Roeselare-Leie is van gisterenavond tot en met donderdagavond 14 juni totaal onderbroken door werken aan de sluis van Ooigem. Die zijn nodig om onverwachte en langdurige stremmingen of belemmeringen te voorkomen maar zijn vervelend voor de bedrijven langs het kanaal. "De onderbreking van het scheepverkeer heeft een grote impact op de bedrijven uit de regio die zich bevoorraden via het binnenwater", getuigt Patrick Maselis, CEO van Maselis nv. "We hebben alle begrip voor onderhoudswerken aan de sluizen om de werking in de toekomst te verbeteren, maar de gevolgen voor de bedrijven mogen niet over het hoofd gezien worden", voegt Michel Soubry, gedelegeerd bestuurder van Soubry nv, toe.





Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen sprong in de bres en onderhandelde met De Vlaamse Waterweg. "We zijn erin geslaagd om de onderbreking van het vaarverkeer te beperken tot vijf dagen waardoor de impact relatief beperkt blijft", aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Vrijdag starten ook werken aan de sluizen in Harelbeke en Menen. Door alle werken op hetzelfde moment uit te voeren, blijft de hinder zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast wordt er 's avonds, 's nachts en tijdens het weekend doorgewerkt. (CDR)