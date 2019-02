Vierhandig pianorecital in Sint-Martinuskerk CDR

28 februari 2019

‘Oekene Inviteert’ pakt uit met het Arte Amanti Festival. Dit is een uniek concept dat buitengewone concerten door begenadigd jong muziektalent, dat zich reeds bewezen heeft in internationale concours, aanbiedt op verschillende plaatsen om zo meer nieuwe bezoekers te bereiken. Op vrijdag 8 maart installeren om 20 uur twee pianovirtuozen zich achter hetzelfde klavier in de Sint-Martinuskerk. De Bulgaarse Victoria Vassilenko en de in Siberië geboren Sergei Redkin studeerden wereldwijd bij de gerenommeerdste pianodocenten en concerteerden in de befaamdste cultuurtempels. Beide kunnen zich het Prädikat opspelden als laureaat en winnaar van prestigieuze internationale concours. Victoria won onder meer de eerste prijs van de bekende internationale Georges Enescu pianocompetitie in Boekarest. Sergei won onder andere de Rachmaninoff Wedstrijd en de wedstrijd voor jonge componisten, beide in Sint-Petersburg. Beide zijn ‘Artist in residence’ aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Vierhandig vertolken zij werken van Ravel, Debussy, Poulenc en Faure. Op het voorprogramma prijken cellowerken van Schubert en Schumann uitgevoerd door de beloftevolle Jacob Van Durme. Tickets en info via www.oekeneNV.be.