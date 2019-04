Vier West-Vlaamse ziekenhuiskeukens smelten samen: 77 jobs op de helling Charlotte Degezelle

04 april 2019

18u34 0 Roeselare Ziekenhuis AZ Delta sluit na de zomer de warme keukens op de campussen in Menen en Roeselare. Alle maaltijden zullen voortaan op de Torhoutse campus bereid worden. Die beslissing veroorzaakt heel wat onrust bij het personeel, maar de vakbond sust. “AZ Delta is volop zijn huiswerk aan het maken en ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een oplossing uit de bus komt”, zegt Lieven Blomme van LBC-NVK.

De sociale onrust bij AZ Delta houdt aan nadat het personeel eerder dit jaar al actie voerde. De werkdruk ligt te hoog en het ziekenhuis moet dit jaar dertien miljoen euro besparen. Een aantal diensten worden gereorganiseerd en gecentraliseerd, waardoor het ziekenhuis met een teveel aan medewerkers zit. Eerste reorganisatie zit er aan te komen bij de warme keuken. Vanaf november zullen alle maaltijden voor de vier campussen in Torhout bereid worden. Dan worden ze naar Roeselare en Menen gebracht, waar ze zullen opgewarmd worden.

We willen dat het personeel voor de zomer weet waar het aan toe is en dat de reorganisaties pas na de zomer starten Lieven Blomme, vakbond LBC-NVK

Jobs bedreigd

Dat betekent dat de keukens in Roeselare en Menen na de zomer zullen sluiten en er dus heel wat jobs bedreigd zijn. “AZ Delta gaat van vier keukens naar één centrale”, zegt Lieven Blomme van de christelijke bediendenvakbond LBC-NVK. “In Menen en Roeselare zal alleen nog opgewarmd en afgewassen worden. Dat zal uiteraard een invloed hebben op het aantal personeelsleden.” Blomme plakt liever geen cijfer op het aantal bedreigde jobs, maar er is sprake van 77 banen. “In de week van 1 mei staan er drie personeelsvergaderingen gepland, waar de directie de plannen uit de doeken zal doen”, weet Blomme. “Aansluitend organiseren wij syndicale vergaderingen om naar de verzuchtingen van de mensen te luisteren. We willen dat het personeel voor de zomer weet waar het aan toe is en dat de reorganisaties pas na de zomer starten.”

Andere functies

“We weten nu al dat de tijdelijke contracten niet zullen verlengd worden. Daarnaast zullen heel wat mensen uit de keukens intern verplaatst worden. Een deel zal aan de slag kunnen bij een nieuw systeem voor de ontbijten en de avondmaaltijden. Daarnaast gaat het ziekenhuis ook op zoek naar passende vacatures binnen bijvoorbeeld de logistiek en de schoonmaak. Tot slot heeft het ook externe partners waar vacatures kunnen ingevuld worden. Er is inderdaad onrust bij het personeel, maar de puzzel moet nog gelegd worden en voorlopig ben ik ervan overtuigd dat er voor iedereen een oplossing uit de bus zal komen.”

De vakbonden blijven alert, want de komende maanden worden ook nog andere diensten herschikt.