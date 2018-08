Vier wagens uitgebrand bij Delrue OORZAAK ONBEKEND, ROOKWOLK TOT KILOMETERS VER TE ZIEN HANS VERBEKE

04 augustus 2018

02u30 0 Roeselare Een hevige brand heeft grote schade aangericht in het Roeselaarse filiaal van autoverhuurbedrijf Delrue. Vier wagens zijn verloren en ook een oplegger voor promodoeleinden deelde in de brokken. Een van de wagens was verhuurd aan een familie die nu op reis is vertrokken. "Gelukkig hebben we voor hen een oplossing gevonden", zegt filiaalleider Emmanuel Hanssens.

Automobilisten op de N36 sloegen donderdag rond 20 uur alarm toen ze rook en vlammen zagen op een uithoek van een terrein waar autoverhuurbedrijf Delrue haar Roeselaarse vestiging heeft. In de onmiddellijke buurt is ook BMW Dejonckheere gevestigd. Toen de brandweer aankwam, stonden een Citroën Berlingo en een Mercedes Vito al in lichterlaaie. Dat ging gepaard met een enorme rookwolk die tot kilometers ver te zien was.





De vlammen likten ook aan een oplegger voor promodoeleinden. Daarop stond een kunststoffen paard opgesteld met aan de zijkant reclame voor Paardensport Cavallino. De speciaalzaak ligt naast het filiaal van Delrue.





De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle. Ze moesten ook een groene berm, die door de droogte vuur had gevat, blussen. De schade is groot. "De Berlingo en de Vito zijn uitgebrand", weet filiaalleider Emmanuel Hanssens (41) uit Roeselare. "Een bestelwagen Renault Master en een Renault Kangoo liepen ook onherstelbare schade op."





Oorzaak onbekend

Een branddeskundige zocht gisterenvoormiddag naar de oorzaak van de brand en stelde Hanssens gerust: er is geen kwaad opzet in het spel. "De Citroën Berlingo is het zwaarst uitgebrand, je zou dus denken dat het vuur begonnen is aan die wagen", gaat de filiaalleider verder. "Maar de Berlingo stond al twee weken stil."





Andere mogelijkheid is een van de grote spots die in het donker de reclame van Cavallino in de verf zetten, op de zijkant van de oplegger. De verlichting staat opgesteld op het kurkdroge gras op het terrein. "Wat het ook is: dit is iets voor de verzekeringsmaatschappijen. Voor ons is het belangrijk dat de brand niet werd aangestoken en dat er geen slachtoffers zijn gevallen."





Vakantie

Een van de uitgebrande voertuigen, een Mercedes Vito met negen zitplaatsen, zou gisteren worden afgehaald door een familie die er onmiddellijk mee op reis zou vertrekken. "Het was even puzzelen, maar we hebben voor die mensen gelukkig snel een oplossing gevonden, zodat hun vakantie niet in het gedrang komt", besluit Hanssens. Het Roeselaarse filiaal heeft honderdvijftig voertuigen om te verhuren. Delrue Rent Services, met hoofdkantoor in Anzegem, heeft meer dan zeshonderd huurwagens in de aanbieding.