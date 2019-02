Vier Roeselaarse N-VA-ers kandidaat bij parlementsverkiezingen Sam Vanacker

24 februari 2019

20u24 0 Roeselare De N-VA heeft haar lijsten voor de parlementsverkiezingen in mei klaar. Met Brecht Vermeulen, Justine Pillaert, Bart Stragier en Siska Rommer staan er vier Roeselaarse namen op.

Zetelend Kamerlid Brecht Vermeulen (49) staat op de zesde plaats. “Niet vanzelfsprekend om van op die plaats verkozen te raken, maar als ik hetzelfde resultaat haal als in 2014 is mijn herverkiezing een feit. De afdeling Roeselare en de afdelingen van verschillende omliggende gemeenten steunen me. Bovendien staat onze partij in Roeselare al vele jaren sterker dan elders in West-Vlaanderen.”

Justine Pillaert (25) krijgt de tweede opvolgersplaats op de Kamerlijst. Justine stond mee aan de wieg van de Roeselaarse afeling van Jong N-VA in 2012 en is sinds 2016 voorzitter van Jong N-VA Roeselare. De jonge docente Digitale Media zette met de gemeenteraadsverkiezingen alvast een sterk resultaat neer.

De Rumbeekse ondernemer Bart Stragier (47) krijgt de zeventiende plaats voor het Vlaams Parlement. Hij nam nog niet eerder deel aan verkiezingen. Als zaakvoerder van bouwbedrijf Tex is hij vooral betrokken in de bouwsector. Gemeenteraadslid Siska Rommel (46) ten slotte neemt net zoals in 2014 deel aan de parlementsverkiezingen, dit keer van op de dertiende opvolgersplaats. Beroepshalve is ze hoofdverpleegkundige in het AZ Delta.

In 2014 haalde de N-VA zes verkozenen voor de Kamer in West-Vlaanderen.