Vier rijbewijzen ingetrokken 23 april 2018

Bij alcoholcontroles in Izegem en Roeselare heeft de politie zaterdagnacht vier rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Acht van de 76 (10,52 procent) gecontroleerde automobilisten hadden te veel alcohol gedronken. Vooral bij de controle op de Diksmuidsesteenweg in Roeselare bleek meer dan een kwart van de automobilisten het niet zo nauw te hebben genomen. Vijf van de achttien bestuurders hadden te veel op. De andere controles vonden plaats aan de Sint-Michielskerk in Roeselare en de centrale brug in Izegem. Er kon ook één opgefokte bromfiets langs de kant gezet worden. (LSI)