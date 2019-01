Vier maanden rijverbod en boete voor zestiger LSI

10 januari 2019

Een zestiger uit Roeselare moet zijn wagen vier maanden langs de kant laten staan en een boete van 1.600 euro betalen. Op 17 februari 2018 werd Dirk C. op het kruispunt van de Iepersestraat en de Meensesteenweg in Roeselare dronken achter het stuur van zijn wagen aangetroffen. Hij reageerde nauwelijks op de agenten en weigerde een ademtest en bloedproef. Hij kreeg meteen een rijverbod van vijftien dagen, maar amper twaalf dagen later zag een anonieme politiepatrouille hem rijden in de Noordstraat. “Ik moest naar de bank en wou de motor van mijn auto in de koude periode eens laten draaien”, klonk zijn uitleg. De man, vrachtwagenchauffeur van beroep, kon op weinig begrip van de politierechter rekenen. Als hij weer wil rijden, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven.