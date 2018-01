Vier jongeren gevat na inbraakpoging bij De Nieuwe Ruiter 02u39 0 Roeselare Na een inbraakpoging in café De Nieuwe Ruiter langs de Iepersestraat in Roeselare zijn vrijdagnacht vier jongeren klemgereden en opgepakt. Uitbater Jurgen Grymonprez moest springen voor zijn leven toen het viertal in een Beetle wegstoven. "We beleefden de schrik van ons leven", zeggen Jurgen en partner Heidi Tuyte.

Het was rond één uur toen de uitbaters de rolluiken van het café naar beneden lieten. Drie stamgasten deelden de laatste stoten aan de biljarttafel uit.





"Plots bonkte er iemand luid op het rolluik", vertelt Heidi. "Jurgen ging kijken en stond plots oog in oog met een gemaskerde man. Die zette het op een lopen en sprong wat verderop in een klaarstaande Volkswagen Beetle. Ze stoven met gierende banden weg in de richting van Jurgen. Hij moest springen voor zijn leven." Als de bliksem alarmeerde Heidi de politie en gaf een goede omschrijving van de vluchtauto.





Op het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg en de Westlaan in Roeselare kon het voertuig klemgereden worden. De vier inzittenden, drie Walen en een jongeman uit Roeselare, konden in de boeien geslagen worden. "Een pluim voor de politie", vindt Heidi. "Ze schoten razendsnel in actie."





Jurgen en Heidi zijn nog niet helemaal bekomen van het incident.





"Ik had die auto al in de vooravond zien passeren", zegt Heidi. "Maar ik had er geen acht op geslagen. Er passeren hier wel meer auto's die binnenkijken in het café. Maar nu zullen we toch wat alerter zijn, vooral als het donker is."Het parket besliste om de vier daders in snelrecht te dagvaarden voor de rechtbank. Al op 7 februari zullen ze zich moeten verantwoorden voor poging diefstal met geweld en diefstal van een nummerplaat. Op hun wagen prijkte immers een nummerplaat die eerder op de nacht gestolen was.





(LSI)