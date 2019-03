Vier honden in beslag genomen bij controles LSI

19 maart 2019

12u10

Bron: LSI 0

Bij controles door de politie en de dienst Dierenwelzijn zijn maandag in Roeselare en Izegem vier honden in beslag genomen. Eén dier zat in een te kleine kennel en zat zonder vers drinkwater achter glas in de zon. Drie andere bleken zwaar verwaarloosd en zaten in kennels vol uitwerpselen. De eigenaar van een pony met te lange hoeven en een veulen zonder chip kreeg een proces-verbaal van waarschuwing.