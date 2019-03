Vier gezichten Groen Roeselare op kieslijsten Vlaams en federaal parlement CDR

05 maart 2019

Vier Roeselaarse gezichten staan voor Groen op de kieslijsten voor het federaal en Vlaams parlement. Nele De Pestel (30) staat op de vijfde plaats en Bert Wouters (38) op de achtste plaats voor het federaal parlement. Nele is bestuurslid bij Groen Roeselare en verantwoordelijk voor de communicatie van de partij. Ze wil zich inzetten voor een gezonde werk-leefbalans. Ze heeft hierbij als feminist bijzondere aandacht voor de rol van vrouwen. Bert Wouters is voorzitter van Groen Roeselare en (38) en focust op thema’s als energie, leefmilieu en mobiliteit.

Op de lijst voor het Vlaams parlement duiken Steven Dewitte en Fino Tratsaert op, respectievelijk op de achtste plaats en als vijftiende opvolger. Steven is gemeenteraadslid en focust op thema’s als voeding en kwaliteit in onderwijs. Fino zetelt in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Betaalbaar wonen en betaalbare gezondheidszorg liggen haar nauw aan het hart.

Binnenkort trekken de kandidaten door de straten en ze plannen verschillende activiteiten waar mensen in dialoog kunnen treden. “Het politieke klimaat is rijp om met Groen het verschil te maken. Wij zijn er klaar voor.”