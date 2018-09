Vier gewonden na kettingbotsing E403 ZWEVEGEMSE TRUCKER RIJDT IN OP FILE OP AFRIT HANS VERBEKE

05 september 2018

02u44 0 Roeselare Een truckchauffeur van Franky Fresh Food uit Wortegem-Petegem is gisterenmorgen op een file ingereden op de afrit van de E403 in Rumbeke. Bij het ongeval raakte een vrouw uit Gentbrugge zwaargewond. Drie anderen kwamen ervan af met lichte verwondingen. De trucker, een jongeman uit Zwevegem, bleef ongedeerd. De ravage was enorm.

Kevin Dosquet en Patrick Depoorter, beiden vrijwilliger bij de brandweerpost Lauwe, keken raar op toen ze gisterenmorgen iets over half negen met een dienstvoertuig op weg waren naar Roeselare om materiaal op te halen. "Het verkeer stremde plots en voor ons zagen we chaos", zegt Kevin. "Al snel beseften we dat er iets ergs was gebeurd. We zetten onmiddellijk zwaailichten op en parkeerden ons dienstvoertuig op de rechterrijstrook. Op die manier wilden we een buffer creëren. Vliegensvlug belden we ook de noodcentrale." De hulpdiensten werden geconfronteerd met een grote ravage. Een vrachtwagen van het vleeswarenbedrijf Franky Fresh Food uit Wortegem-Petegem bleek ingereden op een file op de afrit Rumbeke. "Onze chauffeur moest hier in de buurt leveren maar merkte de aanschuivende wagens te laat op", zegt een verantwoordelijke van het bedrijf die ter plaatse kwam. "Hij reed in op de achterste personenwagen en er volgde een kettingbotsing. Men zegt mij dat file tijdens de ochtendspits op deze plek wel vaker voorkomt."





Stabiel

In de wagen die het eerst werd geraakt, een Renault Kangoo, zat een vrouw uit Gentbrugge aan het stuur. "Omdat haar wagen achteraan bijna een meter was ingeduwd, kostte het ons zowat drie kwartier om haar te bevrijden", zegt zonecommandant Christian Gryspeert van de hulpverleningszone Midwest. "Volgens de mug-arts was de toestand van de vrouw stabiel, zodat we geen overhaast werk moesten leveren." Bij het ongeval raakten ook nog twee andere voertuigen zwaarbeschadigd: een Renault Mégane Scénic met daarin twee oudere dames uit Kortrijk, en een Opel Combo met een jongeman uit Heule aan het stuur. Zij liepen lichte verwondingen op. De trucker bleef ongedeerd, maar was in shock. Rondvliegende brokstukken verbrijzelden een zijraam van een Hyundai die ook in de richting van Kortrijk reed. De bestuurster, een vrouw uit Kortrijk, kwam er met de schrik van af.





Rijstroken versperd

De vrachtwagen van Franky Fresh Food liep ernstige schade op. De twee zwaarst aangereden personenwagens zijn rijp voor de schroothoop. De Opel Combo die wat verderop in het midden van de snelweg tot stilstand kwam, raakte zowel vooraan als achteraan geblutst. De bestuurder kreeg in de berm naast de snelweg een nekkraag aangemeten. Door het ongeval waren twee van de drie rijstroken versperd in de richting van Brugge. Dat veroorzaakte al snel een flinke file op de snelweg. Pas vanaf half elf keerde was er weer normaal verkeer mogelijk.