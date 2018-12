Vier cafébazen overtreden rookverbod

11 december 2018

Samen met de FOD Volksgezondheid controleerde de politie van de zone RIHO vrijdagavond tien cafés in Roeselare en één in Izegem. Daarbij werd nagegaan of het rookverbod er werd nageleefd en er geen alcohol verkocht werd aan jongeren. Vier Roeselaarse cafébazen mogen binnenkort een proces-verbaal in de bus verwachten omdat ze het rookverbod overtraden in hun zaak. De uitbater van een vijfde café kreeg een waarschuwing. In Izegem werden geen inbreuken vastgesteld.