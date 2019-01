Vief toont De Collega’s 2.0 in Cityscoop CDR

17 januari 2019

De sociaal-culturele vereniging Vief brengt de film ‘De Collega’s 2.0' naar de Cityscoop in de Gasstraat. Op donderdag 14 januari kan je om 14 uur genieten van de komedie van Jan Verheyen. De film wordt gevolgd door koffie of thee en gebak en is rolstoeltoegankelijk. Tickets kosten 17 euro. Inschrijven doe je door de nodige centen, met mededeling 140219 – Roeselare – aantal personen, over te schrijven op BE86 4675 0686 0150 van Vief Roeselare. Meer op www.viefwest.be/Roeselare .