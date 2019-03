VIDEO: Volleyteam Knack Roeselare roept op je te laten testen op darmkanker CDR

19 maart 2019

17u16 0

“Een op twintig mensen krijgt te maken met darmkanker. Vijf Vlamingen per dag sterven aan darmkanker. Stop darmkanker en laat je testen. En blijf supporteren voor Knack Volley.” Dat is de boodschap die volleyteam Knack Roeselare samen met ziekenhuis AZ Delta wil uitdragen via een filmpje dat ze gemaakt hebben om de campagne ‘Preventie darmkanker’ te steunen. De productie ervan was in handen van Clementine Productions van Knack-speler Stijn Dejonckheere. De sterren van het filmpje zijn echter zestig supporters van Knack Volley Roeselare.