VIDEO: Terugblik op Roeselare Awards 2018 CDR

01 februari 2019

15u46 0

Vorig weekend werden de Roeselare Awards voor de 22e keer uitgereikt in het Fabriekspand. Nog niet op de hoogte van wie deze keer de winnaars waren? Of wil je gewoon even de sfeer opsnuiven van de gala-avond en ontdekken welke bekende gezichten er allemaal present tekenden? Het kan allemaal via onderstaande aftermovie die het Awardscomité op sociale media losliet.